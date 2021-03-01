СОШ №1: Причиной массового отравления детей Красноармейска стал ученик

Руководство школы № 1 города Красноармейска продолжает отрицать причастность комбината соцпитания "Вектор" к массовому отравлению первоклассников.
Администрация учреждения настаивает, что недомогания детей обусловлены неустановленной инфекцией, занесенной кем-то из учащихся. Более того, руководящий состав школы не планирует проводить проверку поставщика.
Ранее специалисты Федерального медико-биологического агентства провели предварительную проверку и выявили у 10 школьников острый гастроэнтерит, спровоцированный некачественным питанием. По итогу проверки директору школы выписали предписание о необходимости принять меры, предотвращающие распространение вируса.
Напомним, инцидент произошел 27 февраля. Примечательно, что незадолго до этого в школе произошла смена поставщиков питания: предыдущую компанию принудительно отстранили от обязанностей, а на ее место поставили ООО "Вектор".
По информации с портала госзакупок, контракт с новой компанией был заключен за несколько дней до инцидента — 24 февраля, а его сумма составила почти 10 миллионов рублей. Отмечено, что причин для отстранения от обязанностей предыдущего поставщика не было.
На данный момент ФМБА держит ситуацию под контролем, а руководство школы обязали усилить контроль за качеством питания в столовой.
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