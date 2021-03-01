Администрация школы №1 в Красноармейске не стала сообщать родителям о случае массового отравления

Администрация школы №1 подмосковного Красноармейска молчит о случае отравления, произошедшем несколько дней назад. К понедельнику, 1 марта, на сайте не появилось никакой информации, сообщавшей бы об инциденте.

Об отравлении 10 учеников начальных классов школы №1 в Красноармейске СМИ сообщили 27 февраля. У детей был выявлен кишечный синдром (острый гастроэнтерит). Источник в образовательном учреждении сообщил, что на проблему отреагировали главный санитарный врач Красноармейска Наталья Сенина и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Директор школы Надежда Гоц получила предписание принять меры для предотвращения распространения инфекции.

Несмотря на публикации в СМИ и внимание к проблеме со стороны профильных органов, на сайте школы нет никакой информации о происшествии. Директор школы не сделала никакого заявления. В такой ситуации важно вовремя информировать детей и родителей об инфекции — это позволило бы предотвратить ее распространение. Создается такое впечатление, что администрация школы специально замалчивает инцидент с отравлением, которое, возможно, произошло по вине нового поставщика питания, накормившего детей едой ненадлежащего качества.

По информации с сайта госзакупок, питание в школу № 1 Красноармейска поставляет ООО "Вектор". Компания подписала контракт на сумму почти 10 миллионов рублей 24 февраля. До этого проблем с питанием в школе не было. Непонятно, по какой причине руководство школы решило сменить поставщика питания, работа которого не вызывала нареканий. По информации СМИ, бывшего поставщика питания вынудили прекратить работу в школе, а компания "Вектор" заняла его место не просто так.

Это может объяснить, почему администрация школы №1 Красноармейска замалчивает отравление детей. Не исключено, что у комбината питания есть некие договоренности с третьими лицами.