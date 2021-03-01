25 февраля кондуктор автобуса, следовавшего из посёлка Садаки в Киров высадила 12-летнюю девочку в 20-градусный мороз.
По данному факту проводится проверка.
Согласно предварительной информации, школьницу высадили за неуплату проезда.
"В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", — отмечается на сайте прокуратуры.
Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры региона.
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