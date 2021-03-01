Конкурс для молодых дизайнеров: определены финалисты

Как сообщает компания АО "Главстрой", подведены итоги конкурса для молодых дизайнеров, который реализуется в рамках программы "Главстрой Art". В финал вышли 30 талантливых ребят.
На конкурс было предоставлено более 700 оригинальных проектов, над которыми трудились как студенты, так и начинающие специалисты, причем не только из России, но и из таких стран, как Швейцария, Италия, Испания, Белоруссия, Украина, Молдавия и т. д.
По окончании первого этапа члены жюри отобрали 400 работ, учитывались такие критерии, как "глубина идеи", "актуальность", "уникальность" "креативность", "технологичность", и другие.
В состав жюри вошли международные эксперты в сфере моды и дизайна:
- Марина Дэмченко — главный редактор журнала Fashion Collection;
- Георгий Ростовщиков — президент International Buyers Hub;
- Лилия Рах — основатель холдинга Sauvage Group;
- Анзор Канкулов — руководитель направления "Мода" Школы дизайна НИУ ВШЭ;
- Элина Халими — международный байер и fashion-эксперт;
- Александра Калошина — основатель бренда Radical Сhic и студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design;
- Анна Лебсак-Клейманс — гендиректор Fashion Consulting Group.
Куратор конкурса Марина Дэмченко отметила, как важна поддержка талантливой молодежи, именно с этой целью и создавался конкурс. За основу был взят молодежный проект в сфере технического творчества — "РОБОФЕСТ", создателем которого является предприниматель Олег Дерипаска. Это крупнейший в Европе фестиваль, который проходит каждый год.
"Наш художественный конкурс также стал международным и собрал участников более чем из 10 стран мира и более чем из 60 крупнейших вузов гуманитарной сферы", — подчеркнула Дэмченко, отметив, что главная задача — поддержать потенциал молодого поколения.
Поделилась своими впечатлениями и участница конкурса Грета Чамян, которая учится в Британской Высшей Школе Дизайна (BHSAD).
"Хоть я все ещё студентка, я всегда чувствовала себя fashion-дизайнером, поэтому смело представляю себя так. То, что я создаю, всегда несёт в себе историю. Проще говоря, мой путь — именно концептуальный дизайн. Каждая деталь особенная и не появляется просто так на изделии — это мой почерк, иначе я не могу. Я очень рада, что могу поучаствовать в таком прекрасном конкурсе, который создает оптимальные условия для старта карьеры и творческой деятельности. А онлайн-формат позволяет участвовать, даже если ты находишься в другом городе" .
Конкурс помогает начинающим специалистам не только поверить в себя, но и получить возможность заявить о себе. В компании "Главстрой" делают ставку на молодые кадры, ведь это будущие лидеры компании. В компании также имеется корпоративная образовательная программа: более 90% молодых специалистов, прошедших стажировку, намерены продолжить работать в "Главстрое".
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