Поставщик питания в школе №1 Красноармейска, где произошло отравление, был сменен принудительно

В школе №1 Красноармейска Московской области подтвердилось отравление около 10 первоклассников. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и главный санитарный врач Наталья Сенина провели соответствующие мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.
Первые сообщения о пищевом отравлении школьников появились 27 февраля. С 24 февраля организацией питания в учебном заведении занимается комбинат "Вектор". Ранее подобные инциденты в школе №1 не фиксировали.
Связавшись с некоторыми родителями учащихся школы, мы выяснили, что прошлый поставщик питания, к которому претензий никогда не возникало, был сменен принудительно. ООО "Вектор" был фактически назначен, сообщают родители.
Источник в учебном заведении подтвердил тяжелое отравление детей. По его словам, этот случай привлек внимание уполномоченных органов. Главный региональный санитарный врач Наталья Сенина выписала предписание. В документе уточняется, что у школьников выявили острый гастроэнтерит.
ФМБА контролирует ситуацию в школе №1. Сейчас поставлена задача выявить всех контактных лиц среди учащихся. Начальные классы уйдут на дистанционное обучение до 5 марта. Остальных учеников и преподавателей в случае появления симптомов отравления направят к врачу. На неделе в образовательном учреждении займутся дезинфекцией. Кроме того, проверят качество предоставляемых комбинатом "Вектор" услуг.
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