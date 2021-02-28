Игиловцы в ДР Конго взяли на себя ответственность за гибель 50 человек

В результате серии нападений боевиков в Демократической Республике Конго погибли около 50 человек.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ — организация запрещена в России). Боевики расстреляли и сожгли дома 17 жителей провинции Северное Киву. Также они открыли огонь по транспортным средствам недалеко от населенного пункта Бени, в результате чего погибли еще три человека. Причиной атаки стало вероисповедание жертв, которые являлись христианами.

Помимо этого, террористы сообщили о 30 погибших военных армии ДР Конго, с которыми боевики расправились в боестолкновении во время контртеррористической операции, проводимой правительственными силами.

Властям страны не удается справится с активностью боевиков, количество которых с каждым годом только увеличивается. По данным правозащитников, в Конго насчитывается более 122 незаконных вооруженных формирований. Суммарно в 2020 году их жертвами стали две тысячи человек.

Наибольшая опасность исходит от группировки "Объединенные демократические силы" (ОДС), которая является ответвлением ИГИЛ.

Осознав беспомощность правительственной армии перед террористической угрозой, власти ДР Конго обратились к российской "ЧВК Вагнера". Специалисты ранее успешно разгромили игиловцев в Сирии. По некоторым данным, соглашение уже было подписано в Киншасе.