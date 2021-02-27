Массовое отравление детей в Подмосковье может быть связано с поставщиком ООО "Вектор"

В школе №1 подмосковного Красноармейска около 10 первоклассников серьезно отравились. Учительский состав утверждает, что произошла вспышка вирусной инфекции. На данный момент причину отравления выявляет СЭС. Школа уходит на удаленное обучение до выявления источника отравления.

Также есть информация, что с 24 февраля в этой школе организацией горячего питания занимается комбинат "Вектор", осуществляющий поставки в детские сады Московской области.

Раньше в данной школе не наблюдалось проблем с питанием, не было и отравлений. При замене поставщика в учебном учреждении меняется не только сама еда, но и персонал, оборудование и столовые приборы. Возможно, причина массового отравления детей первого класса кроется именно в смене поставщика.