ФБР объявило о розыске 13 российских граждан, среди которых петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. В пресс-службе "Конкорда" назвали это объявление, связанное с обвинением во "вмешательстве" трехлетней давности, политизированным.

Публикацию ФБР оперативно подхватили различные СМИ. Поэтому пресс-служба компании "Конкорд" решила прояснить ситуацию. В первую очередь, в "Конкорде" подчеркнули, что объявление ФБР основано на обвинении трехлетней давности. Судебное разбирательство шло на протяжении двух лет. Однако в связи с отсутствием состава преступления федеральная судья Дабни Фридрих округа Колумбия прекратила дело по обвинению в отношении Евгения Пригожина и ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года.

Объявление о розыске Евгения Пригожина действительно только на территории США, в связи с чем носит политизированный характер. Кроме того, неясны мотивы ФБР, которое решило вспомнить о расследовании спецпрокурора Мюллера, которому за 2 года так и не удалось найти каких-либо доказательств.

В пресс-службе компании напоминают, что в 2017 году обвинения в адрес Евгения Пригожина, его компании "Конкорд" и некоторых россиян были сфабрикованы "по абсолютно выдуманным, отсутствующим в американском уголовном праве основаниям".