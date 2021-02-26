Макаров заинтересован в победе на выборах в ЗакС депутата-старожила Никешина

На днях портал "Бездуховности" рассказал, что партия "Единая Россия" начала распределять места в Законодательном собрании Петербурга перед стартом избирательной кампании. Так, место задержанного за взяточничество депутата Романа Коваля займет парламентарий Александр Абраменко, а 18 округ будет представлять депутат Сергей Никешин. Для него это будет уже восьмой срок в парламенте Северной столицы.

По некоторым данным, Никешин обеспечил себе место в петербургском ЗакСе благодаря протекции со стороны представителей верхних эшелонов городской власти. Как предполагают СМИ, покровителем Никешина может быть спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Журналисты уверены, что у Макарова достаточно власти для влияния на политическую жизнь города, к тому же он занимает должность секретаря местного отделения "Единой России".

Спикер ЗакСа сейчас крайне заинтересован в продвижении "правильных" людей во власть, чтобы сохранить коррупционные механизмы, которые Макаров боится потерять. Ранее СМИ уже не раз рассказывали о коррупции в рядах петербургских парламентариев, к которой Вячеслав Макаров имеет непосредственное отношение. Так, спикер Закса при поддержке подконтрольных ему депутатов вносили изменения в законы о зонировании территории города, составе ЗНОП и в Генплан города для получения денег от заинтересованных застройщиков или в личных интересах.

Исходя из этого, инсайдерские Telegram-каналы уверены, что интерес спикера ЗакСа в продвижении Сергея Никешина не случаен, ведь он является председателем комиссии парламента по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, через которое и вносятся изменения в Генплан города. Вероятно, до этого у Макарова и Никешина уже были общие рабочие интересы, которые и сблизили двух народных избранников.

Стоит отметить, что Никешин и сам попадал в поле зрения журналистов, которые расследовали превышение петербургскими депутатами их должностных полномочий. Ранее телеканал "78" сообщал, что депутат использовал свое влияние в комиссии для вынесения решений в пользу строительных компаний "Т-Три" и "Автоцентр-Северная Стрела". Примечательно то, что учредителем в этих компаниях числится сам Никешин.

В информационном пространстве часто поднимается вопрос коррупции среди депутатов при помощи "депутатских поправок". По ним парламентарии могут использовать 2% городского бюджета в своих целях. Издание "Наша Версия" называет этот политический инструмент одним из главных механизмов теневого расходования бюджета, ведь часть средств зачастую достаются подконтрольным депутатам фондам и организациям. Кроме того, в СМИ уверены, что именно Вячеслав Макаров отвечает за распределение бюджетных средств по запросам депутатов, за что получает "откат".

Имя Сергея Никешина также связано со скандальными поправками в городской бюджет. Некоторые издания отмечали, то Никешин пользовался расположением спикера ЗакСа и через "деппоправки" выводил деньги в подконтрольный депутату Фонд "Ульянка". Ранее этот фонд издание "Фонтанка" назвало "трестом Никешина", так как главные должности в организации занимают приближенные и бизнес-коллеги депутата.