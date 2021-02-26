"Конкорд" прокомментировал перенос заседания по иску Пригожина к Шевченко и "Собеседнику"

Журналист Максим Шевченко не пришел на заседание суда, в котором ему предстояло ответить за оскорбительные высказывания в адрес бизнесмена Евгения Пригожина в газете "Собеседник". Пресс-служба компании "Конкорд" рассказала о подробностях прошедшего сегодня слушания по иску предпринимателя о клевете.

По словам представителей Пригожина, Савеловский районный суд сегодня рассматривал иск бизнесмена о защите чести и достоинства, ответчиком по которому выступает Максим Шевченко. Однако журналист так и не посетил судебное заседание, отчего суд решил перенести слушание дела на утро 18 марта.

"Юридическая служба компании "Конкорд" считает перенос дела абсолютно стандартной практикой, и в указанный судом срок привлечение ответчика к ответственности будет продолжено. Каждый поступок имеет свои последствия. Если он противоправный, то и ответственность виновное лицо будет нести юридическую", — сообщает компания "Конкорд".

В пресс-службе отметили, что иски Евгения Пригожина основаны не на политических убеждениях ответчиков, а на желании бизнесмена призвать к ответу нарушителей российского законодательства.