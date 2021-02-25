Юристы Пригожина призывают Милова сдержать слово и явиться в суд

В Черемушкинском районном суде прошло второе слушание по исковому заявлению российского предпринимателя Евгения Пригожина к Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову. Команда юристов бизнесмена намерена привлечь членов ФБК (НКО, иностранный агент) за оскорбительные высказывания в адрес клиента, прозвучавшие в эфире "Навальный Live".

Как сообщает пресс-служба "Конкорда", на заседании присутствовал лишь представитель Навального. Сам же ответчик в лице Милова не пришел, хотя ранее в соцсетях он обещал повторить свои оскорбления в ходе слушания.

В "Конкорде" выразили надежду, что Милов сдержит слово и явится в суд 21 апреля и напомнили, что начало заседания запланировано на 11.30.





Сторона защиты Навального снова отрицала тот факт, что его подопечный связан с каналом "Навальный Live". Помимо этого, представитель блогера опровергал, что его клиент имеет отношение к идеям и словам Милова.

Ранее решение по повторному возврату иска бизнесмена к Навальному и Милову было отменено Московским городским судом, который вновь постановил рассмотреть его.