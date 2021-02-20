Нарушения СанПиНа поставщиком соцпитания "Фирма Флоридан" встречаются последние 10 лет

Многочисленные жалобы на качество питания в школах Петербурга спровоцировали проверки поставщиков социального питания в городе. Чаще всего критикуют компании "Фирма Флоридан" и "Артис-Детское питание". Особое возмущение у петербуржцев вызывали выкладываемые в соцсетях фотографии школьных блюд: суп из пяти горошин, компот с волосами и тому подобные.
Петербургские СМИ обратили пристальное внимание на деятельность данных поставщиков, и это не понравилось руководству компаний. Однако вместо того, чтобы провести "работу над ошибками", компании предпочитают винить во всем СМИ, рассказывающие об их недобросовестной работе и нарушениях, и тем самым якобы провоцирующие жалобы.
"Раньше на нас не жаловались, а теперь только это и делают", — главный контраргумент руководства поставщиков социального питания.
Однако данное утверждение не выдерживает критики. В истории обеих фирм факты нарушений в организации питания фиксировали еще 10 лет назад, о чем говорят как публикации в СМИ, так и итоги прокурорских проверок.
Например, издание "Общественный контроль" в 2014 году выпустило материал с рассказом о том, что в детских лагерях, куда поставку питания осуществляла "Фирма Флоридан", обнаружили кишечную палочку.
А издание Regnum в 2013 году опубликовало статью, сообщив, что компании "Артис-Детское питание" и "База Мария" поставляли сиротам из детского дома №53 просроченные кондитерские изделия. Кроме того, были выявлены и другие нарушения санитарно-эпидемиологических норм в других учреждениях, куда поставляли продукцию эти две организации.
Очевидно, что "Фирма Флоридан" и ее сообщник по картелю "Артис — Детское питание" уже давно ведут коммерческую деятельность недобросовестно. Так что заявления действующего руководства о том, что раньше на их продукцию не поступало жалоб, не соответствует действительности.
Миллионы японцев не получат вакцину Pfizer из-за неправильных шприцов
В Японии миллионы граждан не смогут привиться от COVID-19 вакциной Pfizer из-за неправильных шприцов.
Ливийский премьер поблагодарил Россию за помощь в формировании переходного правительства
Избранный премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметил вклад российской стороны в урегулирование кризиса и выразил благодарность за помощь в вовлечении представителей всех регионов в построение мира.
По петербургским улицам бродят более 100 тысяч бездомных кошек
Многие кошки вынуждены жить в подвалах жилых домов.
Аналитики поставили Wagner Group на первое место среди ЧВК
Лидером рейтинга лучших частных военных компаний мира стала "ЧВК Вагнера" (англоязычные СМИ называют ее Wagner Group). Соответствующий список составили специалисты издания Spec Ops Magazine.