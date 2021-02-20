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Нарушения СанПиНа поставщиком соцпитания
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  • Опубликована сегодня в 16:17

Нарушения СанПиНа поставщиком соцпитания "Фирма Флоридан" встречаются последние 10 лет

Многочисленные жалобы на качество питания в школах Петербурга спровоцировали проверки поставщиков социального питания в городе. Чаще всего критикуют компании "Фирма Флоридан" и "Артис-Детское питание". Особое возмущение у петербуржцев вызывали выкладываемые в соцсетях фотографии школьных блюд: суп из пяти горошин, компот с волосами и тому подобные.

Петербургские СМИ обратили пристальное внимание на деятельность данных поставщиков, и это не понравилось руководству компаний. Однако вместо того, чтобы провести "работу над ошибками", компании предпочитают винить во всем СМИ, рассказывающие об их недобросовестной работе и нарушениях, и тем самым якобы провоцирующие жалобы.

"Раньше на нас не жаловались, а теперь только это и делают", — главный контраргумент руководства поставщиков социального питания.

Однако данное утверждение не выдерживает критики. В истории обеих фирм факты нарушений в организации питания фиксировали еще 10 лет назад, о чем говорят как публикации в СМИ, так и итоги прокурорских проверок.

Например, издание "Общественный контроль" в 2014 году выпустило материал с рассказом о том, что в детских лагерях, куда поставку питания осуществляла "Фирма Флоридан", обнаружили кишечную палочку.

А издание Regnum в 2013 году опубликовало статью, сообщив, что компании "Артис-Детское питание" и "База Мария" поставляли сиротам из детского дома №53 просроченные кондитерские изделия. Кроме того, были выявлены и другие нарушения санитарно-эпидемиологических норм в других учреждениях, куда поставляли продукцию эти две организации.

Очевидно, что "Фирма Флоридан" и ее сообщник по картелю "Артис — Детское питание" уже давно ведут коммерческую деятельность недобросовестно. Так что заявления действующего руководства о том, что раньше на их продукцию не поступало жалоб, не соответствует действительности.

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