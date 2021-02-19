В пресс-службе "Конкорда" оценили решение "Знака" удалить недостоверную статью о Пригожине

Портал Znak.сom удалил статью, содержавшую оскорбления в адрес петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
Как сообщает пресс-служба компании "Конкорд", 19 февраля Симоновский районный суд начал рассмотрение иска Пригожина к юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и порталу Znak. сom.
Предметом иска стали высказывания оскорбительного характера, содержавшиеся в материале сайта.
В сообщении пресс-службы говорится, что факт удаления этого материала Znak. сom можно расценивать как "признание собственных ошибок со стороны соответчика".
Датой следующего заседания по данному иску суд определил 7 апреля 2021 года.
Тем временем Любовь Соболь и ее муж Сергей Мохов не приходят на заседания по иску Евгения Пригожина.
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