Лидером рейтинга лучших частных военных компаний мира стала "ЧВК Вагнера" (англоязычные СМИ называют ее Wagner Group). Соответствующий список составили специалисты издания Spec Ops Magazine.

Российская ЧВК обошла такие известные компании, как Academy (в прошлом BlackWater), Defion Internacional и Aegis Defense Services.

Сейчас в мире насчитывается более 625 тысяч человек, связанных с деятельностью частных военных компаний. Англоязычное издание Spec Ops Magazine отмечает, что наиболее боеспособной из них является "ЧВК Вагнера" (Wagner Group).

Первые упоминания в СМИ об этой российской компании появились во время войны в Донбассе. Тогда "вагнеровцы" сражались на стороне ополчения народных республик.

Впоследствии сообщалось о деятельности "ЧВК Вагнера" в других странах. Например, весь мир во второй половине 2010-х узнал об успешном противостоянии российских бойцов террористам запрещенной в РФ террористической группировки ИГ в Сирии.