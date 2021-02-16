Милонов не считает Пригожина проигравшим Шевченко в суде

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал решение суда в разбирательстве между журналистом Максимом Шевченко и петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Савеловский суд Москвы накануне принял решение отказать в взыскании морального вреда с Шевченко по двум искам о защите чести и достоинства Евгения Пригожина. Суд пришел к выводу, что в словах Шевченко якобы не усматривалось оскорбление.

Пресс-служба компании Пригожина "Конкорд" сообщила, что такие судебные решения открывают простор для злоупотреблений и противоречат политике государства об ужесточении ответственности за клевету.

"Более того, в материалах дела представлено заключение специалиста, которое четко обосновывает оскорбительный характер высказываний, в том числе ссылками на ведущие словари", — пояснила пресс-служба компании.

Депутат Виталий Милонов на своей странице в Instagram прокомментировал вопиющий инцидент. По его словам, отклоненный судом иск не должен радовать Шевченко, ведь с данным решением история не закончится — за оскорбления людей и клевету выйти сухим из воды просто так не получится.

"Думаю, что скоро Максим это поймёт сам, когда юристы Пригожина прижмут его в следующих инстанциях", — подчеркнул депутат.

Милонов заявил, что данной ситуации Пригожин не выглядит проигравшим. Сама ситуация показывает, какая радость возникает у тех, кто думает, что смог избежать ответственности за свои слова. Он добавил, что эти люди сами выставляют себя на посмешище, поскольку не обладают смелостью публично ответить.



