В Москве на четвёртом этаже дома в Большом Коптевском проезде 11 февраля около 5 часов утра начался пожар. На месте происшествия первыми оказались старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов.

Вбежав в подъезд они увидели клубы чёрного дыма и пламя, которое вырывалось из квартиры на четвёртом этаже. Оттуда доносились крики о помощи.

Скопцов начал выводить жильцов, а Кравченко решил проникнуть в горящую с улицы по балконам. Взобравшись на балкон четвёртого этажа, он увидел там обессилевшую женщину.

Вернуться с ней обратно он уже не мог, тогда полицейский перелез через перила, а женщину прижал своим телом. Но металл вскоре так нагрелся, что Кравченко пришлось разжать руки. Вместе с женщиной они упали в сугроб, но, к счастью выжили. У обоих ожоги и переломы.

Старший сержант полиции Кравченко будет представлен к государственной награде, а сержанта полиции Владимира Скопцова наградят ведомственной наградой.

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