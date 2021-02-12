В Москве на четвёртом этаже дома в Большом Коптевском проезде 11 февраля около 5 часов утра начался пожар. На месте происшествия первыми оказались старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов.
Вбежав в подъезд они увидели клубы чёрного дыма и пламя, которое вырывалось из квартиры на четвёртом этаже. Оттуда доносились крики о помощи.
Скопцов начал выводить жильцов, а Кравченко решил проникнуть в горящую с улицы по балконам. Взобравшись на балкон четвёртого этажа, он увидел там обессилевшую женщину.
Вернуться с ней обратно он уже не мог, тогда полицейский перелез через перила, а женщину прижал своим телом. Но металл вскоре так нагрелся, что Кравченко пришлось разжать руки. Вместе с женщиной они упали в сугроб, но, к счастью выжили. У обоих ожоги и переломы.
Старший сержант полиции Кравченко будет представлен к государственной награде, а сержанта полиции Владимира Скопцова наградят ведомственной наградой.
Фото: pixabay. com
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