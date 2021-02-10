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Миллионы японцев не получат вакцину Pfizer из-за неправильных шприцов
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  • Опубликована сегодня в 18:57

Миллионы японцев не получат вакцину Pfizer из-за неправильных шприцов

В Японии миллионы граждан не смогут привиться от COVID-19 вакциной Pfizer из-за неправильных шприцов, сообщает издание The Japan Times со ссылкой на главу Минздрава страны Норихису Тамуру.

Ранее японские власти заявили о получении необходимого количество доз для проведения вакцинации 72 млн человек. Каждая ампула препарата содержит шесть доз. Но шприцы, которые используются в Японии, рассчитаны только на пять доз.

Правительство обратилось к производителям медицинского оборудования с просьбой выпустить специальные шприцы. Пока шестую дозу препарата будут выбрасывать.

Фото: pixabay. com

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