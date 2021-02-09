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Шугалей возглавил Фонд защиты национальных ценностей
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  • Опубликована сегодня в 21:12

Шугалей возглавил Фонд защиты национальных ценностей

В конце января 2021 года совет Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) решил назначить социолога Максима Шугалея новым главой организации. Об этом рассказал экс-президент ФЗНЦ Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

"У нас не было долгих раздумий: Максим знает и любит свою работу. Цели, которые преследует Фонд, совпадают с его личными устремлениями", — отметил Малькевич.

Общественник напомнил, что Шугалей более полутора лет провел в ливийском плену, и лишь благодаря совместной работе сотрудников ФЗНЦ и МИД РФ социолога удалось спасти и вернуть на родину. Так что он как никто другой знает цену жизни и понимает, как нелегко россиянам бывает за рубежом.

Малькевич подчеркнул, что возглавляемый Шугалеем ФЗНЦ продолжит изучение законодательства в других государствах, их опыта развития гражданского общества, бизнеса и страны в целом. Кроме того, после снятия ограничительных мер, вызванных COVID-19, Фонд возобновит встречи экспертов Африканского клуба.

"Большой пласт работы Фонд посвятит внутрироссийской повестке и, прежде всего, борьбе с фейками. В преддверии выборов в Государственную Думу этот вопрос требует особого внимания", — рассказал он, пожелав социологу дальнейших профессиональных побед на новом посту.

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