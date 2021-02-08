Ливийский премьер поблагодарил Россию за помощь в формировании переходного правительства

Избранный премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметил вклад российской стороны в урегулирование кризиса и выразил благодарность за помощь в вовлечении представителей всех регионов в построение мира.

Лавров поговорил по телефону с новым председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Юнисом аль-Манфи, а также с премьером Дабибой. Во время беседы российский министр поздравил ливийских политиков с избранием на высокие должности и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Представители трех регионов — Триполитании, Киренаики и Феццана — путем голосования в Женеве во время форума под эгидой ООН выбрали нового председателя Президентского совета и премьер-министра. Они будут занимать эти должности до результатов общенациональных выборов, которые пройдут 24 декабря этого года.

Толчком к форуму послужили переговоры, прошедшие в Москве 13 января 2020 года, когда российская сторона настояла на участии представителей всех регионов Ливии для установления мира в стране. Тогда Москва призвала ввести режим постоянного прекращения огня и предложила сформировать военный комитет в формате "5+5". Позже предложения России были закреплены на Берлинской конференции.