Аналитики NI рассказали о "проблемах" российской армии, вырвав информацию из контекста

В журнале "The National Interest" вышел материал, авторы которого предрекают российской армии сокращение численного состава, основываясь на демографических прогнозах и сокращении расходов на фоне коронавируса.

Текст представляет собой обобщенные выводы, сделанные Этаном Вулли на основании заключений его коллеги Питера Сучиу. Аналитик пишет, что Минфин России уже заводил речь о сокращении армии в рамках секвестра бюджета на фоне борьбы с пандемией.

Однако Вулли убежден, что это не единственная проблема вооруженных сил, поскольку рано или поздно их настигнут последствия демографической ямы, в которой оказалась пореформенная Россия.

В качестве аргумента американцы приводят доклад ООН "Перспективы мирового населения" (World Population Prospects). Там сказано, что в 2020 году в России число мужчин от 20 до 34 лет не превышало 14,25 миллиона человек. По прогнозам, уже к 2030 году их будет меньше 11,3 миллиона. Поэтому американские эксперты делают выводы о грядущем сокращении ВС РФ приблизительно на 20%

Российский военный эксперт Алексей Суконкин оценил выводы американских аналитиков. Он заметил, что авторы NI чересчур сужают область прогноза, ведь к 2030 году к населению Земли добавится еще миллиард человек, причем отнюдь не в США.

А если добавить к этому, что уровень образования в Штатах падает, едва ли у заокеанских аналитиков будет время через 10 лет заниматься подсчетом численности личного состава вооруженных сил России.

Также Суконкин отметил, что Россия имеет новейшие разработки, о которых никому не известно, не говоря уже о мобилизационном ресурсе страны, размер которого может отличаться от того, каким он кажется на первый взгляд:

"В конце концов, не зря у нас в языке есть подходящие слова, например, "маскировка". Вот взять ту же "ЧВК Вагнера" — она есть или ее нет? А как ее посчитать? А сколько там людей, если ее официально нет?".

Проблема в другом, отмечает эксперт: Штаты могут решиться на какой-нибудь резкий шаг, думая, что у РФ есть какая-то просадка в силах. Однако есть специальные люди, которые держат эту ситуацию под контролем, заметил Суконкин.