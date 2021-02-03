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В Киргизии может усилиться турецкое влияние
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  • Опубликована сегодня в 21:55

В Киргизии может усилиться турецкое влияние

По мнению авторов ряда российских Telegram-каналов, вектор политики Киргизии может кардинально измениться. Такой вывод они сделали после появления новости о побеге бывшего главы Киргизии Сооронбая Жеэнбекова в Турцию.

Политик был свергнут с поста президента в октябре 2020 года в ходе массовых беспорядков. По информации, предоставленной пресс-секретарем Жеэнбекова, бывший глава республики отправился в малый хадж (паломничество) в Турцию. Однако авторы Telegram-канала "Салам, Кыргызстан" полагают, что политик вместе с семьей сбежал за рубеж, чтобы избежать уголовной ответственности по ранее заведенным делам.

Ряд российских экспертов полагает, что Жеэнбеков отправился в Турцию для обсуждения идеи создания "тюркского мира" с Анкарой во главе. Как считают авторы Telegram-канала "Записки авантюриста", президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган получит определенную группу влияния среди оставшихся в Киргизии сторонников бывшего главы государства. В частности, на это указывает клановый характер власти в постсоветских республиках Центральной Азии.

Иными словами, Кыргызстан может пережить еще один разворот, теперь "протурецкий".

Как считает политический аналитик и публицист Юрий Голубь, России следует более весомо обозначить свое присутствие в регионе для того, чтобы исключить появление рычагов влияния Турции в Центральной Азии.

Эксперт также заявил, что для предотвращения "политической турбулентности" в Киргизии наличия российской авиабазы в Чуйской области будет недостаточно. При этом аналитик добавил, что здесь можно задействовать бойцов "ЧВК Вагнера".

"С такими задачами могут справиться "ЧВК Вагнера", опыт успешного применения которых есть у России", — заключил Голубь.

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