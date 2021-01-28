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Пригожин поддержал главу медиагруппы
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  • Опубликована сегодня в 22:15

Пригожин поддержал главу медиагруппы "Патриот" в планах засудить "Радио Свобода"

Юристы Федерального агентства новостей планируют отсудить у "Радио Свобода" (признан иноагентом) и других недобросовестных изданий 500 миллионов рублей. Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук рассказал, что СМИ-иноагент занималось распространением недостоверной информации и периодически публиковало расследования, основанные на фейках.

Теперь команда юристов ФАН занимается подготовкой всех необходимых документов, чтобы обратиться в суд. Данный иск коснется не только "Радио Свобода", но и других изданий, которые использовали непроверенные сведения иноагента в своих публикациях.

Решение поддержал предприниматель Евгений Пригожин:

"Коля Столярчук молодец. Заставит Федеральную резервную систему США подпечатать еще долларов. Для них — расход бумаги, а Медиа группе "Патриот" — неплохой доход, который, надеюсь, они потратят на защиту российских ценностей. Спасибо "Радио Свобода"".

Пригожин поддержал главу медиагруппы

Ранее журналисты ФАН подробно рассказали о фейках, которые распространяло "Радио Свобода" о работе некоторых отделов агентства. Николай Столярчук добавил, что скоро ФАН передаст суду опубликованные опровержения недостоверных данных.

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