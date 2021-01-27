В январе 2021 года россияне стали тратить больше денег на базовые продукты, лидерами из которых стали хлеб и гречневая, сообщают "Ведомости".
По сравнению с декабрём расходы на хлеб выросли на 4%, на подсолнечное масло и муку — на 3%, на гречку — на 1,5%.
Снизились только расходы на сахар.
Но по сравнению с январём прошлого года средний чек на сахар вырос на 68%.
Напомним, что ранее власти предприняли ряд мер для сдерживания цен на социально значимые продукты.
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