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Россияне повысили расходы на базовые продукты питания
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  • Опубликована сегодня в 18:55

Россияне повысили расходы на базовые продукты питания

В январе 2021 года россияне стали тратить больше денег на базовые продукты, лидерами из которых стали хлеб и гречневая, сообщают "Ведомости".

По сравнению с декабрём расходы на хлеб выросли на 4%, на подсолнечное масло и муку — на 3%, на гречку — на 1,5%.

Снизились только расходы на сахар.

Но по сравнению с январём прошлого года средний чек на сахар вырос на 68%.

Напомним, что ранее власти предприняли ряд мер для сдерживания цен на социально значимые продукты.

Фото: pixabay. com

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