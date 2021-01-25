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В феврале в Москве ожидаются 30-градусные морозы
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  • Опубликована сегодня в 19:29

В феврале в Москве ожидаются 30-градусные морозы

В феврале в Москве ожидаются сильные морозы. Температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов, сообщил Агентству "Москва" замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

"Я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду, похожую, которая была в январе. Это вполне возможно", — отметил он.

В ближайшие выходные оттепель сменится лёгкими морозами. Тепмература воздуха будет составлять до минус 10 градусов.

В ночь на 25 января температура воздуха в Москве составила +3,8 градуса, тем самым был побит температурный рекород 2002 года, когда в городе было +3,6 градуса.

Перепады температуры могут негативно отразиться на самочувствии пожилых граждан.

Фото: pixabay.com

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