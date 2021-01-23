Российский социолог Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, освобожденный из ливийского плена в декабре 2020 года, подтвердил, что ситуация в североафриканской республике развивается по негативному сценарию. Глава военно-политического Telegram-канала Astra Militarum прокомментировал, как Соединенные Штаты используют самопровозглашенную власть в Триполи.

Шугалей дал большое интервью журналисту ВГТРК Евгению Поддубному, в котором рассказал, что квазигосударственные структуры в Триполи подчиняются США. Члены радикальных бандформирований занимают должности в Правительстве национального согласия (ПНС) с подачи и одобрения американской стороны. Как заявил социолог, это делается для создания оружия нового типа, в первую очередь угрожающего Европе.

Такой вывод Шугалей сделал после проведения социологического исследования в Ливии и полуторагодового заключения в триполитанской частной тюрьме «Митига», контролируемой одной из четырех главных группировок в ливийской столице.

Глава Telegram-канала Astra Militarum прокомментировал версию Максима Шугалея. По его словам, после изучения выводов российского социолога, худшие опасения насчет Ливии действительно подтверждаются. Одна из богатейших стран Северной Африки разделена на части и представляет собой, как выразился военный эксперт, «разбитый политический и социальный конструкт». Государство лишилось своей силы и возможностей после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, а последующая затяжная война только усилила эффект, добавил он. Сейчас Ливия находится под внешним управлением, и подобная судьба уготовлена многим странам Ближнего Востока и Северной Африки, считает эксперт.

Руководитель Astra Militarum отметил, что американцы целенаправленно смешивают боевиков из различных группировок в формируемых Штатами правительственных структурах Ливии. Это, по его словам, необходимо для создания нового террористического феодализма, при котором районы будут конкурировать между собой. Для прикрытия в правительство также вводят немного честных политиков, что делается для международного признания его легитимности, объяснил глава телеграм-канала. «А пока мир считает, что в стране наконец-то наступил порядок, это псевдо-правительство угнетает жителей страны и шантажирует соседей террористической экспансией», - заключил военный эксперт.

Выводы Максима Шугалея еще раз подтвердили: Соединенные Штаты используют разбитую войной североафриканскую республику и оказывают давление на весь регион, чтобы лоббировать собственные геополитические интересы.