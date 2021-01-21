Стало известно, что могло стать причиной массового недомогания подмосковных школьников

Пресс-служба Минобразования Московской области сообщила о 96 случаях жалоб родителей на недомогание школьников.

В Электростали родители школьников начали беспокоиться за состояние своих детей еще вечером 19 января. Как известно с их слов, вернувшись из школы, дети почувствовали себя плохо. У некоторых заболевших, помимо общей усталости, повысилась температура тела и началась рвота.

Специалисты осмотрели всех детей, чьи родители ранее обратились за медицинской помощью. Медики констатируют: симптомы и общая картина заболевания схожа с КИНЭ — кишечной инфекцией неустановленной этиологии. Однако точного диагноза они пока назвать не могут.

На данный момент сотрудники прокуратуры проводят проверку учебного заведения: собираются анализы у всех сотрудников, а также с поверхностей пищевого блока. Отметим, что отвечает за питание в школе компания ООО "КП Экопродукт".

КИНЭ довольно часто можно встретить в детских учреждениях, в том числе школах и детсадах. Врачи пояснили, что такая кишечная инфекция передается при контакте с объектом или поверхностью, на которой находится возбудитель инфекции. Им может стать как плохо очищенная вода, так и необработанные фрукты.