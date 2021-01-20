СМИ: ротавирус мог стать причиной отравления 96 учеников в Подмосковье

Причиной массового отравления школьников в подмосковном Красноармейске мог стать ротавирус. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, отравление у учеников школ №3 и №4, возможно, вызвал ротавирус. При этом все они не употребляли школьную еду, отметил собеседник издания.

Пресс-служба Минобразования Подмосковья заявила о 96 детях, чьи родители также пожаловались на плохое самочувствие. В учебных учреждениях уже обработали и продезинфицировали пищеблоки. На данный момент прокуратура и СК РФ проводят проверку.

Ранее некоторые издания опубликовали неверно интерпретированную информацию об инциденте в Красноармейске. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Конкорд", отметив, что события в Подмосковье не имеют отношения к Евгению Пригожину и его компании.