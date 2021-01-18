Житель Петербурга, напавший на блокадницу, заключён под страну.

"Меру пресечения избрал Василеостровский районный суд города. Мужчине уже предъявили обвинение по статье о покушении на убийство. Его адвокат вопрос о мере пресечения оставил на усмотрение суду. Теперь до 15 марта мужчина будет находиться под стражей", - пояснили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Стоит напомнить, что сержант полиции и его сын, услышав крики, выбежали из квартиры и увидели, что их соседке угрожает мужчина с ножом. Им удалось выхватить у перступника оружие и вызвать полицию.

Пока сын удерживал нападавшего, его отец заблокировал входные двери.

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