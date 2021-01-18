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В деле убитых в ЦАР российских журналистов появились новые детали
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  • Опубликована сегодня в 18:04

В деле убитых в ЦАР российских журналистов появились новые детали

В ЦАР допросили захваченного в плен боевика и узнали, кто стоит за убийством российских журналистов в 2019 году.

Во время нападения бандитов на город Банги (столицу Центральноафриканской Республики) правоохранительными силами страны были захвачены несколько боевиков. В ходе допросов, проведенных местной жандармерией, выяснилось, что среди них находится молодой человек, участвовавший в разбойных нападениях в окрестностях населенных пунктов Декоа, Кага и Сибю. Об этом рассказали в издании EUReporter со ссылкой на Bangui Matin.

Допрос показали по телевидению ЦАР. Молодой боевик группировки СРС, задержанный после атаки на Банги, рассказал, что относится к этносу пёлей (фулани). Три года назад, в возрасте 17 лет, он вступил в одну из банд, действовавших в районе Кага-Бандоро. Вербовщики говорили ему об охране окрестных деревень. Однако вскоре бандиты полностью переориентировались на разбои и грабежи.

Зона, где действовала банда не контролировалась в то время правительственными войсками, и боевики беспрепятственно разбойничали в окрестностях Сибю, Кага-Бандоро и Декоа. Именно рядом с Сибю и были 31 июля 2019 года найдены тела троих российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

В деле убитых в ЦАР российских журналистов появились новые детали. 9456.jpeg

Молодой бандит, как утверждают источники Bangui Matin, относился к группировке 3R, которая, в свою очередь, входит в объединение бандформирований "Коалиция патриотов за перемены". Члены 3R только за 2019 год "отметились" расправой с 46 мирными людьми в префектуре Уам-Пенде. Против главаря банды (тоже этнического фулани) Сиддики Аббаса действуют санкции США и Евросоюза.

В начале 2021 года, 13 января, власти ЦАР объявили, что полностью зачистили от боевиков территорию площадью 5000 километров к северо-востоку от города Сибю. Именно в этой местности находится место гибели российской пресс-группы.

Россияне Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прибыли в Банги (ЦАР) для участия в экспедиции по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского. Следователи в РФ, изучив все материалы расследования на месте трагедии в Центральноафриканской Республике, выдвинули версию, что российских журналистов убили в ходе ограбления. Расследование еще не завершено.

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