Власти Австралии решают судьбу голубя, прилетевшего из США, сообщает портал EVO-RUS.COM.
26 декабря житель Мельбурна нашёл голубя. Позже выяснилось, что он прилетел из Соединённых Штатов Америки.
Местный житель считает, что голубь должен был участвовать в голубиных гонках, которые должны были проходить 29 октября.
Недавно к мужчине обратились представители службы по карантину и инспекции и попросили его поймать птицу. Но тот сказал, что не может это сделать.
Теперь в дело могут вмешаться специалисты, которые могут поймать голубя и убить.
Фото: pixabay. com
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