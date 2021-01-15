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В Австралии обнаружен голубь, прилетевший из США
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  • Опубликована сегодня в 0:02

В Австралии обнаружен голубь, прилетевший из США

Власти Австралии решают судьбу голубя, прилетевшего из США, сообщает портал EVO-RUS.COM.

26 декабря житель Мельбурна нашёл голубя. Позже выяснилось, что он прилетел из Соединённых Штатов Америки.

Местный житель считает, что голубь должен был участвовать в голубиных гонках, которые должны были проходить 29 октября.

Недавно к мужчине обратились представители службы по карантину и инспекции и попросили его поймать птицу. Но тот сказал, что не может это сделать.

Теперь в дело могут вмешаться специалисты, которые могут поймать голубя и убить.

Фото: pixabay. com

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