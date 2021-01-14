Пригожин прокомментировал идею Daily Storm встретить Навального подарком

В связи с заявлением основателя так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Алексея Навального о решении вернуться на родину в пресс-службу компании Евгения Пригожина "Конкорд" поступил запрос от новостного отдела отечественного интернет-портала Daily Storm. Журналисты спросили, намерен ли бизнесмен приветствовать Навального по прибытии того в Россию. Плюс ко всему, авторы ресурса поинтересовались, собирается ли Пригожин отправлять блогеру какое-либо послание или подарок через курьера.

Ответ на вопрос Daily Storm был опубликован в официальной группе пресс-службы "Конкорда" в соцсети "ВКонтакте".

Предприниматель рассказал, что общается со скандальным блогером посредством официальных каналов. Он подчеркнул, что юридическая служба публикует всю его переписку с блогером.

Говоря же о "личных нежных чувствах" к Навальному, Пригожин заметил, что попросит юриста ФБК Любовь Соболь встретить блогера и передать тому воздушный поцелуй.