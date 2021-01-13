Утром 13 января в Волжскомна маршруте загорелся трамвай, в котором в тот момент были люди. По словам свидетелей происшествия, трамвай сгорел за пять минут.

Как сообщает издание bloknot-volzhsky.ru, на место ЧП сразу прибыли пожарные и оперативно ликвидировали возгорание.

Местные жители рассказали, что от трамвая остался только обгоревший каркас.

Известно, что в результате ЧП никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press