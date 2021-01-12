Украинские медиа активно распространяют слухи о том, что в Африке работают бойцы ЧВК "Вагнера". В доказательство приводятся снимки с изображением вооруженных людей славянской внешности, сопровождавших премьер-министра Центральноафриканской Республики Фирмена Нгребаду в ходе поездки в зону боевых действий.

За наемников украинские СМИ попытались выдать находящихся в ЦАР российских инструкторов. Нет ни единого подтверждения, что данные лица относятся к какому-либо российскому ЧВК или ЧОПу. Известно лишь то, что они внесли весомый вклад в урегулирование кризиса в республике.

На Украине не рады любым зарубежным успехам РФ, поэтому власти Киева подтасовывают факты, не обращая внимания на очевидные вещи. Например, радикальных исламистов, ввергнувших ЦАР в хаос, они называют "повстанцами".

В охране Нгребаду действительно есть славяне, но они не имеют никакого отношения к частным военным компаниям. В РФ не раз подтверждали, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы. Они находятся там на основе межправительственного соглашения, тренируя и обучая военнослужащих местной армии. Еще три сотни инструкторов перебросили в страну в декабре минувшего года в помощь для организации и проведения президентских выборов. В итоге именно благодаря российским специалистам наступление вооруженных бандформирований на Банги было сорвано, а мирное население защищено.

Каждый раз, когда украинские СМИ освещают околовоенную деятельность за границей, они используют тезисы о "российской агрессии", "наемниках" и "огромных потерях". Все это делается для того, чтобы убедить украинских читателей в провале той или иной российской операции на международной арене. А бойцы ЧВК "Вагнера" выступают в роли некого устойчивого образа, используемого киевскими масс-медиа в попытках очернить Россию.