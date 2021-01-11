Большинство россиян отказываются переходить на бумажные трудовые книжки, сообщает "Парламентская газета".
34,8 млн граждан предпочитают вести бумажные трудовые книжки. Электронный формат документа выбрали чуть более 5 млн человек.
Стоит напомнить, что закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января 2021 года. До 31 декабря включительно россияне должны были написать работодателям заявление, в котором нужно было указать, в каком виде они хотят вести трудовую книжку. Россиянам, которые начнут свою трудовую деятельность после 1 января, бумажные трудовые книжки выдавать не будут.
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
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