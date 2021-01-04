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Власти Шотландии введут полный локдаун из-за COVID-19
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  • Опубликована сегодня в 20:03

Власти Шотландии введут полный локдаун из-за COVID-19

В связи с ростом числа заражённых COVID-19 власти Шотландии решили ввести полный карантин. С 5 января граждане смогут покидать свои дома только по жизненной важным обстоятельствам.

В стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Большая часть заражений вызвана новым штаммом COVID-19. Сдержать распространение инфекции планируется с помощью карантинных мер и вакцинации. Предполагается, что карантин будет действовать до конца января.

Фото: pixabay. com

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