В связи с ростом числа заражённых COVID-19 власти Шотландии решили ввести полный карантин. С 5 января граждане смогут покидать свои дома только по жизненной важным обстоятельствам.
В стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация.
Большая часть заражений вызвана новым штаммом COVID-19. Сдержать распространение инфекции планируется с помощью карантинных мер и вакцинации. Предполагается, что карантин будет действовать до конца января.
Фото: pixabay. com
Раскрыта главная ошибка при варке пельменей
Пользователь китайской сети WeChat рассказал, как правильно варить пельмени.
Россия помогла ЦАР решить ряд экономических и политических проблем — эксперт
Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил роль России в организации президентских и парламентских выборов в ЦАР, состоявшихся вчера, 27 декабря.
Политолог Пискунова высоко оценила миротворческую деятельность России в ЦАР
Кандидат политических наук Наталья Пискунова в интервью ФАН дала высокую оценку помощи РФ в проведении выборов в Центральноафриканской республике, которые прошли 27 декабря 2020 года.
"Шайка" Навального и Соболь развалилась на суде по иску Пригожина
29 декабря в Симоновском районном суде Москвы состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось исковое заявление петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к основателю ФБК Алексею Навальному и юристу организации Любови Соболь.