В связи с ростом числа заражённых COVID-19 власти Шотландии решили ввести полный карантин. С 5 января граждане смогут покидать свои дома только по жизненной важным обстоятельствам.

В стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Большая часть заражений вызвана новым штаммом COVID-19. Сдержать распространение инфекции планируется с помощью карантинных мер и вакцинации. Предполагается, что карантин будет действовать до конца января.

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