Спасти Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийского плана удалось благодаря российскому вмешательству. По словам одного из участников спецоперации, не стоит преувеличивать в этом деле роль «арабских союзников».

Источник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что катарские спецслужбы могли участвовать в похищении россиян.

«Поэтому говорить, что «арабские союзники» приняли серьезное участие в вызволении социологов, было бы большим преувеличением.

Почти всю часть работы взяли на себя представители России: МИД и иные лица. Только благодаря им Максима и Самера удалось вытащить из ливийского плена», - заявил он.

Помогали в освобождении социологов не только официальные лица, но и все, кому было не все равно на произошедшее со согражданами. Многие не хотят афишировать свою роль в этой спецоперации, но речь идет не об «арабских союзниках».

«Контакты из арабских стран не сработали», - подытожил собеседник.

Напомним, Шугалей и Суэйфан отправились в Ливию в 2019 году. Там они проводили социологическое исследование, но были похищены боевиками, работающими на так называемое Правительство национального согласия.

Более подробно эта история рассказана в фильмах «Шугалей» и «Шугалей-2». Также Максим Шугалей был избран в Заксобрание Коми в качестве депутата от партии «Родина». Так члены партии решили помочь плененному социологу, обратив внимание на случившееся с ним.

Произошедшее с россиянами в Ливии вызвало широкий общественный резонанс. Социологи смогли вернуться домой только через полтора года - все это время они находились в плену. Шугалей и Суэйфан прибыли на родину в начале декабря.