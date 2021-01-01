Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.12.2020 : 73,8757
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.12.2020 : 90,6824
Как спасали Шугалея и Суэйфана из плена - новые подробности
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:24

Как спасали Шугалея и Суэйфана из плена - новые подробности

Спасти Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийского плана удалось благодаря российскому вмешательству. По словам одного из участников спецоперации, не стоит преувеличивать в этом деле роль «арабских союзников».

Источник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что катарские спецслужбы могли участвовать в похищении россиян.

«Поэтому говорить, что «арабские союзники» приняли серьезное участие в вызволении социологов, было бы большим преувеличением.

Почти всю часть работы взяли на себя представители России: МИД и иные лица. Только благодаря им Максима и Самера удалось вытащить из ливийского плена», - заявил он.

Помогали в освобождении социологов не только официальные лица, но и все, кому было не все равно на произошедшее со согражданами. Многие не хотят афишировать свою роль в этой спецоперации, но речь идет не об «арабских союзниках».

«Контакты из арабских стран не сработали», - подытожил собеседник.

Напомним, Шугалей и Суэйфан отправились в Ливию в 2019 году. Там они проводили социологическое исследование, но были похищены боевиками, работающими на так называемое Правительство национального согласия.

Более подробно эта история рассказана в фильмах «Шугалей» и «Шугалей-2». Также Максим Шугалей был избран в Заксобрание Коми в качестве депутата от партии «Родина». Так члены партии решили помочь плененному социологу, обратив внимание на случившееся с ним.

Произошедшее с россиянами в Ливии вызвало широкий общественный резонанс. Социологи смогли вернуться домой только через полтора года - все это время они находились в плену. Шугалей и Суэйфан прибыли на родину в начале декабря.

Мир

Раскрыта главная ошибка при варке пельменей

Раскрыта главная ошибка при варке пельменей

Пользователь китайской сети WeChat рассказал, как правильно варить пельмени.

Читать полностью
Россия помогла ЦАР решить ряд экономических и политических проблем — эксперт

Россия помогла ЦАР решить ряд экономических и политических проблем — эксперт

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил роль России в организации президентских и парламентских выборов в ЦАР, состоявшихся вчера, 27 декабря.

Читать полностью

Общество

Политолог Пискунова высоко оценила миротворческую деятельность России в ЦАР

Политолог Пискунова высоко оценила миротворческую деятельность России в ЦАР

Кандидат политических наук Наталья Пискунова в интервью ФАН дала высокую оценку помощи РФ в проведении выборов в Центральноафриканской республике, которые прошли 27 декабря 2020 года.

Читать полностью

"Шайка" Навального и Соболь развалилась на суде по иску Пригожина

29 декабря в Симоновском районном суде Москвы состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось исковое заявление петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к основателю ФБК Алексею Навальному и юристу организации Любови Соболь.

Читать полностью

Новости