Пользователь китайской сети WeChat рассказал, как правильно варить пельмени.

Он отметил, что варить замороженные пельмени, несмотря на удобство, не так-то просто, так как часто они лопаются и разваливаются. При варке пельменей многие просто бросают их в кипящую воду, а этого делать не стоит. Дело в том, что в кипящей воде ледяные пельмени быстро расширяются, а так как они сухие, то начинают лопаться.

Кроме того, крахмал, находящийся на поверхности теста, склеивается, из-за чего пельмени слипаются.

Пользователь WeChat дал несколько советов по правильному приготовлению пельменей. Во-первых, перед варкой их лучше замочить на несколько минут в воде. Пельмени станут более эластичными и не будут лопаться.

Во-вторых, пельмени лучше отваривать при температуре не выше 50 градусов.

"Совет третий: независимо от того, какие пельмени вы варите — свежие или мороженные, после закипания воды в кастрюлю необходимо добавлять холодную воду, чтобы температура нагрева оставалась равномерной", — заключил автор поста.

Фото: Andrey Turusov/Russian Look