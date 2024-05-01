Командование Вооруженных сил Польши предупредило о намерении перебросить военную технику ближе к северу страны. Перевозка будет массовой - об этом написали на своей официальной странице в социальной сети. Все передвижения воск, говорится в сообщении, связаны с учениями НАТО.
- Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, - предупредили в ведомстве. - Так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны.
Максимальное передвижение планируется на период с 4 по 6 мая. Польское вооружение также будет находиться рядом с границей между страной и Россией.
Источник фото: flickr.com/włodi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.)
В Америке пройдет встреча солидарности в годовщину событий в Одессе
Представители различных антивоенных организаций из США проведут встречу поддержки в десятую годовщину жестокого убийства мирных жителей в Одессе в 2014 году, как сообщил координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто агентству РИА Новости в среду.
WSJ: В НАТО не рассматривают нападение России на страну-участницу альянса
Планировщики альянса Североатлантического договора считают низкой вероятность "прямого вторжения" Российской Федерации в страну-участницу НАТО, которая граничит с ней, отмечается в материалах американской газеты Wall Street Journal.
В Кабмине РФ рассказали о категориях граждан, которые не будут платить комиссию при расчете с ЖКХ
Закон вступит в силу с первого июля 2024 года.
Журналист Такер Карлсон выпустил интервью с философом Дугиным
Американский журналист называет Дугина "самым известным политическим философом России".