Командование Вооруженных сил Польши предупредило о намерении перебросить военную технику ближе к северу страны. Перевозка будет массовой - об этом написали на своей официальной странице в социальной сети. Все передвижения воск, говорится в сообщении, связаны с учениями НАТО.

- Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, - предупредили в ведомстве. - Так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны.

Максимальное передвижение планируется на период с 4 по 6 мая. Польское вооружение также будет находиться рядом с границей между страной и Россией.

Источник фото: flickr.com/włodi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.)