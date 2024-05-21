Автомобили Lada теперь можно купить на российском маркетплейсе Wildberries, но пока выбор моделей ограничен и продажи ведутся только через местного дилера в Волгоградской области. В продаже представлены модели Lada Vesta, Granta и Niva Travel в определенных комплектациях.

Цены соответствуют рекомендованным производителем, например, седан Lada Vesta с мотором 1.6 и механической трансмиссией стоит от 1 459 990 рублей, а тот же автомобиль с мотором 1.8 и вариатором обойдется в 1 588 990 рублей .

Новый канал продаж не заменяет дилеров, а лишь добавляет еще один источник клиентского трафика. В будущем планируется расширение продаж и на другие регионы. Преимущество покупки на Wildberries заключается в том, что машина доставляется прямо к дому покупателя, но при этом дополнительные опции дилеры не могут навязать, так как цена фиксируется заранее, сообщает 5колесо.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)