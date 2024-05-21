Ученые из университета Кюсю в Японии обнаружили, что физические упражнения могут помочь уменьшить симптомы ПТСР за счет стимуляции роста новых нервных клеток в гиппокампе, что приводит к "стиранию" травмирующих воспоминаний.

Исследование, опубликованное в журнале Molecular Psychiatry, показало, что регулярные беговые упражнения у лабораторных мышей снижали тревожность и уменьшали страх, вызванный предыдущими травматичными событиями.

По мнению исследователей, физическая активность вызывает нейрогенез в гиппокампе, который разрушает связи между старыми клетками мозга, что помогает забывать травмы. В будущем ученые намерены разработать препарат для стимуляции нейрогенеза и протестировать его на людях с ПТСР и наркотической зависимостью, сообщает Газета.Ру.

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