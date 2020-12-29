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Жириновский встал на защиту памятника Алёнки
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  • Опубликована сегодня в 14:34

Жириновский встал на защиту памятника Алёнки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский встал на защиту памятника Алёнки, установленного в Нововоронеже. Политик написал об этом на своей странице в Twitter.

Ранее он уже заявил, что против сноса скульптуры. Также Жириновский предложил забрать памятник и установить на один из партийных объектов.

"Почему нововоронежская Алёнка страшная? Нормальная внешность. Я такую девушку вполне мог бы полюбить", — написал Жириновский.

Напомним, что открытие памятника Алёнка состоялось в Нововоронеже 18 декабря по случают 250-летия села Новая Алёновка.

Это событие вызвано широкий резонанс в Сети.

В результате власти Новоронежа решили демонтировать памятник.

Стоит отметить, что стоимость скульптуры составила около миллиона рублей.

Фото: Pravda.ru

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