Лидер ЛДПР Владимир Жириновский встал на защиту памятника Алёнки, установленного в Нововоронеже. Политик написал об этом на своей странице в Twitter.
Ранее он уже заявил, что против сноса скульптуры. Также Жириновский предложил забрать памятник и установить на один из партийных объектов.
"Почему нововоронежская Алёнка страшная? Нормальная внешность. Я такую девушку вполне мог бы полюбить", — написал Жириновский.
Напомним, что открытие памятника Алёнка состоялось в Нововоронеже 18 декабря по случают 250-летия села Новая Алёновка.
Это событие вызвано широкий резонанс в Сети.
В результате власти Новоронежа решили демонтировать памятник.
Стоит отметить, что стоимость скульптуры составила около миллиона рублей.
Фото: Pravda.ru
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