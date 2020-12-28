Уровень дистанционного образования в России хуже, чем очного, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору", — цитирует его слова РИА Новости.
Также министр отметил, что переход на дистанционное обучение является вынужденной мерой. Несмотря на использование в процессе обучения высоких технологий, учителя по-прежнему прикладывают много усилий.
После новогодних каникул будет принято решение о продлении после 6 февраля дистанционного обучения в московских и петербургских высших учебных заведениях.
В настоящее время около 55% студентов российских вузов в связи с ситуацией с коронавирусом обучаются дистанционно.
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