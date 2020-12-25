Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.12.2020 : 75,3498
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.12.2020 : 92,0699
Эксперт: в Москве сформировался коллективный иммунитет к COVID-19
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 0:05

Эксперт: в Москве сформировался коллективный иммунитет к COVID-19

В Москве стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. По мнению вирусологов, это связано с высоким уровнем коллективного иммунитета.

В настоящее время всего 30% новых случаев заражения приходится на столицу, остальные 70% — на регионы.

Многие жители Москвы уже переболели коронавирусом.

"В регионах ситуация обратная: там коллективный иммунитет невысок, вот заболеваемость и растёт", — сообщил член комитета Совфеда по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

В целом, по словам сенатора, эпидситуация остаёт стабильной. Леонов призвал сохранить такое положение в новогодние праздники, сообщают "Известия".

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мир

Центральноафриканская армия полностью контролирует ситуацию в стране

Центральноафриканская армия полностью контролирует ситуацию в стране

Армия Центральноафриканской республики FACA держит под контролем ситуацию в стране, а помогают ей инструкторы из РФ, находящиеся на передовой.

Читать полностью
Французские СМИ назвали исламистов из Чада

Французские СМИ назвали исламистов из Чада "оппозицией ЦАР"

Федеральное агентство новостей попросило военного эксперта Виктора Огнева прокомментировать с﻿итуацию в Центральноафриканской Республике.

Читать полностью

Общество

Жириновский раскритиковал качество медицинских масок

Жириновский раскритиковал качество медицинских масок

По словам политика, производители выпускают продукцию плохого качества.

Читать полностью
СМИ исправили статьи с клеветой Шевченко в отношении Пригожина

СМИ исправили статьи с клеветой Шевченко в отношении Пригожина

Появились новые подробности в истории о клевете журналиста Максима Шевченко в адрес бизнесмена Евгения ﻿Пригожина.

Читать полностью

Новости