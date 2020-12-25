В Москве стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. По мнению вирусологов, это связано с высоким уровнем коллективного иммунитета.
В настоящее время всего 30% новых случаев заражения приходится на столицу, остальные 70% — на регионы.
Многие жители Москвы уже переболели коронавирусом.
"В регионах ситуация обратная: там коллективный иммунитет невысок, вот заболеваемость и растёт", — сообщил член комитета Совфеда по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.
В целом, по словам сенатора, эпидситуация остаёт стабильной. Леонов призвал сохранить такое положение в новогодние праздники, сообщают "Известия".
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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