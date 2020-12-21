Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал качество медицинских масок. По словам политика, производители выпускают продукцию плохого качества. Он заявил, что маски быстро рвутся и мешают дышать.

"Вот у меня китайская маска. Все рвётся. Видите, порвалась — я её привязал. А теперь тяжело затягивать ее, она же мне плотно прилегает, дышать нечем. Мне помощник даст новую, а эту пусть подарит, в китайское посольство отвезет. Делают шаляй-валяй", — отметил политик.