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Жириновский раскритиковал качество медицинских масок
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  • Опубликована сегодня в 19:55

Жириновский раскритиковал качество медицинских масок

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал качество медицинских масок. По словам политика, производители выпускают продукцию плохого качества. Он заявил, что маски быстро рвутся и мешают дышать.

"Вот у меня китайская маска. Все рвётся. Видите, порвалась — я её привязал. А теперь тяжело затягивать ее, она же мне плотно прилегает, дышать нечем. Мне помощник даст новую, а эту пусть подарит, в китайское посольство отвезет. Делают шаляй-валяй", — отметил политик.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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