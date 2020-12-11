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Глава СПЧ озвучил причину недовольства дистанционным обучением
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  • Опубликована сегодня в 0:02

Глава СПЧ озвучил причину недовольства дистанционным обучением

Россиян не устраивает переход на дистанционное обучение потому, что люди не умеют им пользоваться, заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, раздражение дистантом вызвано стоимостью необходимой техники.

У малообеспеченных и многодетных семей нет возможности её приобрести.

В настоящее время в СПЧ пытаются решить эту проблему.

Сейчас наблюдается расслоение учащихся по успеваемости, отметил Фадеев.

На дистанционном обучении учащиеся, которые плохо учатся, могут вообще забросить учёбу, сообщает "Российская газета".

Фото: pixabay. com

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