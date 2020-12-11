Россиян не устраивает переход на дистанционное обучение потому, что люди не умеют им пользоваться, заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, раздражение дистантом вызвано стоимостью необходимой техники.
У малообеспеченных и многодетных семей нет возможности её приобрести.
В настоящее время в СПЧ пытаются решить эту проблему.
Сейчас наблюдается расслоение учащихся по успеваемости, отметил Фадеев.
На дистанционном обучении учащиеся, которые плохо учатся, могут вообще забросить учёбу, сообщает "Российская газета".
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