Власти Петербурга могут смягчить COVID-ограничения, если в городе улучшится эпидемиологическая ситуация, заявил губернатор Александр Беглов на встрече с ресторатором Арамом Мнацакановым, сообщает пресс-служба Смольного.

Он пояснил, что запрет на работу кафе и ресторанов в новогодние праздники был введён на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки в Петербурге было выявлено 3761 случай заражения.

"И такая цифра держится последние несколько дней. Коечные мощности на пределе. Врачи работают на износ. Мы не можем допустить нового подъ1ма заболеваемости", — отметил Беглов.

Но Смольный готов пойти на компромисс, подчеркнул градоначальник. Ограничительные меры смягчат, если начнёт снижаться количество заражённых будет снижаться. В случае ухудшения эписитуации ограчения могут ужесточить.

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