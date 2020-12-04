Таиланд - очень популярное направление у туристов, многие предпочитают отдыхать здесь зимой, чтобы погреться на солнышке и искупаться в тёплой воде. Но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Таиланда приняли решение пока отказаться от массового туризма.

Несмотря на все принятые меры, в стране продолжает расти число инфицированных коронавирусом, сообщает Bangkokpost.

Задача властей в текущей ситуации — сохранить безопасность страны для посетителей и ограничить турпоток, заявил глава Управления по туризму страны (ТАТ) Ютасак Супасорн.

Власти Таиланда планируют поддержать граждан страны, для которых туристическая сфера — основной источник дохода.

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