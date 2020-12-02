Литва согласна с тем, что необходимо отменить консульский сбор за визу для въезжающих в страну граждан Белоруссии, которых преследуют власти.
Как сообщает "Правда.Ру", данное решение было принято в ходе заседания кабинета министров страны.
"Считаем это нецелесообразным и предлагаем сбор отменить", — отметил глава литовского МИД Линас Линкявичюс, получив поддержку правительства.
В общей сложности в Литву с начала политического кризиса, который начался после выборов в Белоруссии эмигрировали 674 белоруса. По особому ходатайству преследуемые также могут получить особое право въезда: "с гуманитарными политическими целями".
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