Жительница Петербурга пыталась поджечь порох в детском клубе. Её заключили под стражу, сообщает РИА "Новости".

По данным издания, 27 ноября, находясь в помещении секции дзюдо, женщина с помощью зажигалки нагревала дно банки со смесью дымного и бездымного пороха.

Ей предъявили обвинение. Женщина вину не признала, от дачи показаний отказалась. Следователи обратились в суд с ходатайством в суд о заключении петербурженки под стражу.

Данное решение было вызвано, в том числе, тем, что ранее подозреваемая была фигуранткой уголовного дела о грабеже и находилась под подпиской о невыезде.

Суд удовлетворил ходатайство. Сейчас петербурженка находится под стражей.

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