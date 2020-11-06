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Китай приостановил въезд россиянам по некоторым категориям виз
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  • Опубликована сегодня в 1:12

Китай приостановил въезд россиянам по некоторым категориям виз

Из-за пандемии COVID-19 власти Китая временно приостановили въезд российских граждан по определённым категориям виз и виду на жительство.

Данная мера распространяется на поездки для решения "личных вопросов и воссоединения семьи".

"Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", — сообщает посольство КНР в Москве.

Данные меры не будут распространяться на следующие виды виз:

  • дипломатические;
  • служебные;
  • визы вежливости;
  • визы категории C.

Иностранные граждане, которым предстоит срочная поездка в Китай, имеют право подать заявление на выдачу визы в китайские посольства и консульства на территории РФ.

"Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена принять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию. В соответствии с эпидемической ситуацией китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления", — заключили в диппредставительстве.

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