Из-за пандемии COVID-19 власти Китая временно приостановили въезд российских граждан по определённым категориям виз и виду на жительство.
Данная мера распространяется на поездки для решения "личных вопросов и воссоединения семьи".
"Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", — сообщает посольство КНР в Москве.
Данные меры не будут распространяться на следующие виды виз:
- дипломатические;
- служебные;
- визы вежливости;
- визы категории C.
Иностранные граждане, которым предстоит срочная поездка в Китай, имеют право подать заявление на выдачу визы в китайские посольства и консульства на территории РФ.
"Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена принять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию. В соответствии с эпидемической ситуацией китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления", — заключили в диппредставительстве.
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