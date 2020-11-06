Из-за пандемии COVID-19 власти Китая временно приостановили въезд российских граждан по определённым категориям виз и виду на жительство.

Данная мера распространяется на поездки для решения "личных вопросов и воссоединения семьи".

"Посольство (консульства) Китая в России не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", — сообщает посольство КНР в Москве.

Данные меры не будут распространяться на следующие виды виз:

дипломатические;

служебные;

визы вежливости;

визы категории C.

Иностранные граждане, которым предстоит срочная поездка в Китай, имеют право подать заявление на выдачу визы в китайские посольства и консульства на территории РФ.